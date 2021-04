L’Irlanda non garantisce il pubblico e Dublino potrebbe essere esclusa come sede degli Europei (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con una nota apparsa sui propri canali ufficiali, la FAI (federcalcio irlandese, ndr) ha annunciato che in accordo col governo non è possibile garantire il pubblico negli stadi. La Football Association of Ireland, su consiglio e direttive del governo, ha oggi notificato all’UEFA che a causa della pandemia di coronavirus non è nella posizione a questo punto di dare rassicurazioni su un minimo afflusso di pubblico nelle gare di Euro 2020 che si dovranno svolgere a Dublino. Così facendo, abbiamo avvisato l’UEFA che il problema verrà tenuto sotto osservazione e che le autorità locali e nazionali continueranno a discutere delle varie questioni con l’UEFA. Tutti i partner per l’organizzazione delle partite riconoscono le sfide presentate dalla presenza del pubblico all’Aviva Stadium per le gare in programma in estate e che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con una nota apparsa sui propri canali ufficiali, la FAI (federcalcio irlandese, ndr) ha annunciato che in accordo col governo non è possibile garantire ilnegli stadi. La Football Association of Ireland, su consiglio e direttive del governo, ha oggi notificato all’UEFA che a causa della pandemia di coronavirus non è nella posizione a questo punto di dare rassicurazioni su un minimo afflusso dinelle gare di Euro 2020 che si dovranno svolgere a. Così facendo, abbiamo avvisato l’UEFA che il problema verrà tenuto sotto osservazione e che le autorità locali e nazionali continueranno a discutere delle varie questioni con l’UEFA. Tutti i partner per l’organizzazione delle partite riconoscono le sfide presentate dalla presenza delall’Aviva Stadium per le gare in programma in estate e che ...

Advertising

napolista : L'Irlanda non garantisce il pubblico e Dublino potrebbe essere esclusa come sede degli Europei La nota ufficiale de… - sportface2016 : #Euro2020, l'#Irlanda potrebbe non ospitare la rassegna: presenza del pubblico non garantita a #Dublino - genovesergio76 : RT @TuttoMercatoWeb: L'Irlanda annuncia: 'Non assicuriamo i tifosi all'Europeo'. Dublino quasi fuori da Euro2020 - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: L'Irlanda annuncia: 'Non assicuriamo i tifosi all'Europeo'. Dublino quasi fuori da Euro2020 - TuttoMercatoWeb : L'Irlanda annuncia: 'Non assicuriamo i tifosi all'Europeo'. Dublino quasi fuori da Euro2020 -