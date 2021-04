L’incredibile storia degli italiani imprigionati in Australia durante la seconda guerra mondiale

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 aprile 2021) «Ricordo le mosche bianche che ti andavano negli occhi, le zanzare, il caldo insopportabile nel deserto a Darwin quando ci mandarono lì a lavorare alle ferrovie… e che, quando fu tutto finito, pesavo 48 chili. Ero pelle e ossa». Erano le poche cose che Florindo Bandoni – che era alto un metro e 83 centimetri – era solito dire riferite al tempo in cui è stato prigioniero. Quando era un “Enemy Alien”. La sua e quella di altre migliaia di persone, è una di quelle vicende finite tra le pieghe della. Classe 1914, nel lontano 1938 andò a cercare fortuna in. Un semplice civile, come ogni emigrante. E sempre da civile, finì nei campi di internamento della grande isolana appena 4 giorni dopo la dichiarazione didell’Italia all’Inghilterra, il 14 giugno del 1940. Fu rilasciato solo nel 1945. Non ...