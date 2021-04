L’incidente diplomatico Ue-Turchia, von der Leyen “sorpresa” da sgarbo di Erdogan (Di mercoledì 7 aprile 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, "è rimasta chiaramente sorpresa" per l'irrituale trattamento protocollare che ha subito, ieri ad Ankara, durante la visita ufficiale compiuta insieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo ha detto oggi a Bruxelles il portavoce capo della Commissione Eric Mamer, rispondendo a una lunga serie di domande dei giornalisti durante il briefing online quotidiano. Al colloquio con Erdogan von der Leyen ha dovuto partecipare sedendo su un divano a distanza, invece che in una sedia accanto al presidente turco come Michel. Un vero e proprio incidente diplomatico, vista la chiara indicazione protocollare, da parte turca, di un rango inferiore assegnato alla presidente della ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 aprile 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, "è rimasta chiaramente" per l'irrituale trattamento protocollare che ha subito, ieri ad Ankara, durante la visita ufficiale compiuta insieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel al presidente turco Recep Tayyip. Lo ha detto oggi a Bruxelles il portavoce capo della Commissione Eric Mamer, rispondendo a una lunga serie di domande dei giornalisti durante il briefing online quotidiano. Al colloquio convon derha dovuto partecipare sedendo su un divano a distanza, invece che in una sedia accanto al presidente turco come Michel. Un vero e proprio incidente, vista la chiara indicazione protocollare, da parte turca, di un rango inferiore assegnato alla presidente della ...

