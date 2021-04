LG molla e HTC insiste: in arrivo nuovi smartphone 5G e visori VR/ARHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la notizia dell’uscita di LG dal mercato degli smartphone, in molti si chiedono quale sarà la prossima azienda a seguire la casa sudcoreana in questa decisione. D’altronde è noto che diversi produttori siano presenti in questo settore da ormai diverso tempo senza conseguire alcun risultato positivo, quindi è solo questione di tempo prima che qualche altra azienda decida di ritirarsi da un mercato così competitivo. Sembra però che la prossima non sarà HTC, nonostante l’azienda taiwanese continui a mostrare dati estremamente poco incoraggianti riguardo il suo stato di salute. Le indiscrezioni arrivano direttamente dall’ultimo report di DigiTimes, nel quale viene suggerito che l’azienda stia per lanciare dei nuovi smartphone (rigorosamente al plurale) dotati di connettività 5G, pronti ad essere ufficializzati già nel corso del ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la notizia dell’uscita di LG dal mercato degli, in molti si chiedono quale sarà la prossima azienda a seguire la casa sudcoreana in questa decisione. D’altronde è noto che diversi produttori siano presenti in questo settore da ormai diverso tempo senza conseguire alcun risultato positivo, quindi è solo questione di tempo prima che qualche altra azienda decida di ritirarsi da un mercato così competitivo. Sembra però che la prossima non sarà HTC, nonostante l’azienda taiwanese continui a mostrare dati estremamente poco incoraggianti riguardo il suo stato di salute. Le indiscrezioni arrivano direttamente dall’ultimo report di DigiTimes, nel quale viene suggerito che l’azienda stia per lanciare dei(rigorosamente al plurale) dotati di connettività 5G, pronti ad essere ufficializzati già nel corso del ...

