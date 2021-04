Levante | vestito elegante e spacco vertiginoso | la cantante come non l’avete mai vista

(Di mercoledì 7 aprile 2021)è una delle artiste italiane più amate del panorama musicale italiano. La splendida interprete ha uno stile tutto suo sia artistico che comunicativo. La sua personalità eclettica si traduce anche in look decisamente ricercati. Recentemente laha spiazzato tutti con una foto sensualissima, sfoggia infatti con disinvoltura uncon uno. Da dove nasce il suo nome d’arte Claudia Lagona, in arteè una artista eccelsa. Un’interprete fenomenale che ha fatto della sua musica il suo biglietto da visita., soprannome che le ha dato un’amica di infanzia, è stato per lei un vero amuleto:”…E’ un soprannome che mi aveva dato un’amica siciliana. Potrei raccontare storie romantiche ma la verità è che quell’anno era uscito Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Levante vestito

Solonotizie24

I nuovi treni circoleranno tra Savona, Genova e Sestrie sulle linee Genova - Busalla - ... Per tutto il mese di dicembre e fino al 7 gennaio l'Acquarioa festa accoglie […] ......siciliani l'hanno eseguito per la prima volta sul palco dell'Ariston - uno tutto d'azzurro...Consoli e ora esce in edizione ampliata con dieci inediti - e scritto testi di successo per...Secondo la Camera Nazionale della Moda Italiana, la sostenibilità è un pilastro della strategia per il futuro del settore, e anche una leva competitiva per consolidare ... in modo che il contatto con ...Tokyo, 3 apr. - (Adnkronos) - L'attore giapponese Kunie Tanaka, uno dei maggiori interpreti drammatici della cinematografia del Sol Levante, è morto per cause naturali a Yokohama all'età di 88 anni. L ...