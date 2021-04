L'episodio vicino alla capitale delle Filippine Manila. (Di mercoledì 7 aprile 2021) Viola il rigido coprifuoco delle Filippine e viene punito con 300 squat, ma la forte fatica porta un 28enne alla morte. Un ragazzo viola il coprifuoco e viene punito con 300 squat: morto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 7 aprile 2021) Viola il rigido coprifuocoe viene punito con 300 squat, ma la forte fatica porta un 28ennemorte. Un ragazzo viola il coprifuoco e viene punito con 300 squat: morto su Notizie.it.

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, Ranieri: 'Impresa sfiorata contro il Milan, siamo andati vicino a vincerla': (ANSA) - ROMA, 05 APR - 'Se… - iluvhaarry : Mickey in questo episodio è stato fantastico, nonostante tutto quello che terry gli ha fatto lui gli è stato vicino - Terzobinarioit : L'episodio nella notte - icedoroki : // naruto shippuden ep 334 - - - - - - - - - questo episodio era stupendo,, vedere itachi e sasuke insieme che com… - inlovwith2dorks : Kerem ha detto di avere una vita privata felice e no non penso proprio si riferisse a Hector lol. Quei due vanno in… -