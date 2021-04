L’EMA su AstraZeneca: «Possibile collegamento con le rare trombosi, ma benefici superiori ai rischi» (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’EMA conferma che il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo. Fattori di rischio specifici come l’età, il sesso o la precedente storia medica non sono confermati Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021)conferma che il rapportoo-o complessivo rimane positivo. Fattori dio specifici come l’età, il sesso o la precedente storia medica non sono confermati

