Lega | Zingaretti aumenta di 25mila euro stipendio Capo Cerimoniale

Roma – "Ci sono famiglie monoreddito che sopravvivono tra mille difficolta' in questa pandemia. Eppure il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha pensato bene di aumentare di 25mila euro lo stipendio al Capo del Cerimoniale nel bel mezzo del Coronavirus, passando da 65mila euro a 90mila euro. Con che faccia?". Cosi' Laura Cartaginese, consigliere regionale del Lazio della Lega.

