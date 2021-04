Le vaccinazioni a Pasqua sono state un vero e proprio buco nell’acqua. Somministrate meno di 100mila dosi. Arcuri sarebbe stato linciato (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nonostante l’annuncio del commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, sull’arrivo di 1,5 milioni dosi Pfizer che raggiungeranno le Regioni entro oggi, le vaccinazioni nell’ultimo weekend sono state un vero e proprio buco nell’acqua. Il lockdown Pasquale, infatti, ha colpito anche gli hub vaccinali italiani bloccando per 24 ore la macchina da guerra del generalissimo. Nonostante zone rosse, chiusure, divieti, terapie intensive affollate e incertezze varie, a Pasqua in tutto il Paese non si è arrivati a 100 mila dosi Somministrate (qui il report). Con il record negativo di Umbria e Sardegna, che si sono limitate a vaccinare rispettivamente 14 e 39 persone. La ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nonostante l’annuncio del commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, sull’arrivo di 1,5 milioniPfizer che raggiungeranno le Regioni entro oggi, lenell’ultimo weekendun. Il lockdownle, infatti, ha colpito anche gli hub vaccinali italiani bloccando per 24 ore la macchina da guerra del generalissimo. Nonostante zone rosse, chiusure, divieti, terapie intensive affollate e incertezze varie, ain tutto il Paese non si è arrivati a 100 mila(qui il report). Con il record negativo di Umbria e Sardegna, che silimitate a vaccinare rispettivamente 14 e 39 persone. La ...

