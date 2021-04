Le proteste campanello d'allarme. Il Governo studia misure per le imprese

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Primo squillo di tromba per unstretto tra i soliti due fuochi, salute e lavoro, posizionato fin qui sulla linea del rigore e orientato a favorire le riaperture solo in presenza di dati ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : proteste campanello

TG La7

Primo squillo di tromba per un Governo stretto tra i soliti due fuochi, salute e lavoro, posizionato fin qui sulla linea del rigore e orientato a favorire le riaperture solo in presenza di dati ...Ma anche und'allarme fatto suonare dai cittadini, preoccupati per il disservizio. Inoltre, c'è un problema che riguarda la raccolta degli abiti usati, sempre nella zona citata. Le buste ...Gli scontri a Montecitorio sono il classico campanello d’allarme della crescente tensione ... “In questo momento le proteste sono alimentate dall situazione estremamente delicata del Paese - ha ...I disordini di Roma, Napoli e Milano (ma non solo), sono un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Segnalano il fatto, preoccupante, che il tessuto sociale si sta logorando in modo grave. I ...