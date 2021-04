Le interviste di Ezra Pound rilasciate in Italia per la prima volta raccolte in un volume (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ezra Pound rivive attraverso decine di interviste rilasciate dal poeta dei Cantos. Che si scagliò a caro prezzo contro l’usura. Per la prima volta le sue conversazioni vengono raccolte in un volume dal titolo “È inutile che io parli. interviste e incontri Italiani 1925-1972?(pagine 244, euro 20). Pubblicato da De Piante Editore a cura di Luca Gallesi. Giornalista e docente di lingua e letteratura inglese. Curatore e traduttore di molte opere di e su Ezra Pound. Le interviste di Ezra Pound per la prima volta in un volume Vi si trovano la Rapallo cosmopolita e letteraria tra le due ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021)rivive attraverso decine didal poeta dei Cantos. Che si scagliò a caro prezzo contro l’usura. Per lale sue conversazioni vengonoin undal titolo “È inutile che io parli.e incontrini 1925-1972?(pagine 244, euro 20). Pubblicato da De Piante Editore a cura di Luca Gallesi. Giornalista e docente di lingua e letteratura inglese. Curatore e traduttore di molte opere di e su. Lediper lain unVi si trovano la Rapallo cosmopolita e letteraria tra le due ...

Advertising

SecolodItalia1 : Le interviste di Ezra Pound rilasciate in Italia per la prima volta raccolte in un volume - TV7Benevento : Scrittori: Ezra Pound, raccolte in volume per la prima volta le sue interviste... - stefanogussoni : RT @depianteditore: Oggi su @LaVeritaWeb si parla del nostro nuovo libro che raccoglie per la prima volta in volume le interviste italiane… - crespiangelo : RT @depianteditore: Oggi su @LaVeritaWeb si parla del nostro nuovo libro che raccoglie per la prima volta in volume le interviste italiane… - AldusClub : RT @depianteditore: Oggi su @LaVeritaWeb si parla del nostro nuovo libro che raccoglie per la prima volta in volume le interviste italiane… -