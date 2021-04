Le Iene, la storia di Giulia Schiff: espulsa dall'Aeronautica militare dopo aver denunciato episodi di nonnismo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Denuncia atti di nonnismo nei suoi confronti e poco dopo vIene espulsa dall'Accademia dell'Aeronautica di Pozzuoli. Questo è quello che è accaduto a Giulia Schiff, 22enne veneta con la passione del volo, ereditata dal papà pilota. La sua storia è stata raccontata dall'inviata de Le Iene, Roberta Rei, che ha intervistato la ragazza. Giulia e il sogno di diventare pilota di aereo Giulia, nonostante per le donne ci siano ancora pochi margini per entrare in Aeronautica, riesce a vincere il concorso per approdare all'Accademia di Pozzuoli, classificandosi quarta su oltre duemila partecipanti. Il 7 aprile 2018 consegue il grado di sergente e il brevetto da ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 aprile 2021) Denuncia atti dinei suoi confronti e poco'Accademia dell'di Pozzuoli. Questo è quello che è accaduto a, 22enne veneta con la passione del volo, ereditata dal papà pilota. La suaè stata raccontata'inviata de Le, Roberta Rei, che ha intervistato la ragazza.e il sogno di diventare pilota di aereo, nonostante per le donne ci siano ancora pochi margini per entrare in, riesce a vincere il concorso per approdare all'Accademia di Pozzuoli, classificandosi quarta su oltre duemila partecipanti. Il 7 aprile 2018 consegue il grado di sergente e il brevetto da ...

