Lazio, Inzaghi positivo al Coronavirus: l’annuncio della moglie (Di mercoledì 7 aprile 2021) Come annunciato dalla moglie Gaia Lucariello su Instagram, Simone Inzaghi è risultato positivo al Covid 19 insieme alla famiglia Arriva anche la conferma da parte della moglie Gaia Lucariello sui social: Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è risultato positivo al Covid-19. La società aveva annunciato pochi minuti fa la positività di un membro dello staff e adesso è arrivata la conferma anche dell’identità. La moglie del Mister lo ha annunciato con una storia sul proprio profilo Instagram, in cui ha confermato le voci degli ultimi minuti. «Ciao a tutti… Ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al Coronavirus! Stiamo bene ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Come annunciato dallaGaia Lucariello su Instagram, Simoneè risultatoal Covid 19 insieme alla famiglia Arriva anche la conferma da parteGaia Lucariello sui social: Simone, allenatore, è risultatoal Covid-19. La società aveva annunciato pochi minuti fa la positività di un membro dello staff e adesso è arrivata la conferma anche dell’identità. Ladel Mister lo ha annunciato con una storia sul proprio profilo Instagram, in cui ha confermato le voci degli ultimi minuti. «Ciao a tutti… Ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al! Stiamo bene ...

