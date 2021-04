Lauren Graham è pronta per il secondo revival di Gilmore Girls: “Lo farei in qualsiasi momento” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lauren Graham non solo non esclude la possibilità di un secondo revival di Gilmore Girls, ma si dice pronta a girarlo in qualsiasi momento, anche qualora fosse impegnata in altri progetti. Dopo la prima stagione targata Netflix, con 4 episodi speciali da 90 minuti ed un finale aperto, la protagonista di Una Mamma Per Amica lascia la porta aperta ad un seguito che la stessa piattaforma ha fatto sapere di volere. Mentre è impegnata a promuovere la nuova serie di Disney+ Stoffa da Campioni, Lauren Graham non disdegna domande sul revival di Gilmore Girls e su un’eventuale prosecuzione della serie con nuovi episodi. Mostrando enorme gratitudine per il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)non solo non esclude la possibilità di undi, ma si dicea girarlo in, anche qualora fosse impegnata in altri progetti. Dopo la prima stagione targata Netflix, con 4 episodi speciali da 90 minuti ed un finale aperto, la protagonista di Una Mamma Per Amica lascia la porta aperta ad un seguito che la stessa piattaforma ha fatto sapere di volere. Mentre è impegnata a promuovere la nuova serie di Disney+ Stoffa da Campioni,non disdegna domande suldie su un’eventuale prosecuzione della serie con nuovi episodi. Mostrando enorme gratitudine per il ...

