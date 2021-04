L’arroganza della Turchia fa vacillare il meccanismo europeo, diplomazia sotto accusa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non si vede tutti i giorni che in una visita politica ufficiale, dove la formalità è curata fino al minimo dettaglio, l’attore protagonista rimanga in piedi. È successo oggi ad Ankara dove il presidente turco Erdogan non ha concesso a Ursula Von der Layen una sedia per lo svolgimento dell’incontro, lasciandola seduta su un divano adiacente. Il gesto inopportuno è un grande smacco all’Europa tutta, rappresentata dal suo presidente di commissione. Il presidente del consiglio Charles Michel si è seduto sulla sedia a lui dedicata, avvallando lo sgarbo di Erdogan. La colpa di Erdogan e la ‘complicità’ dell UE I protocolli formali degli incontri ufficiali sono stilati e seguiti fino all’ultimo dettaglio più cavilloso ed estetico. La possibilità che si tratti di un caso fortuito, posto che qualcuno possa negare l’entità dello sgarbo di Erdogan, il caso diplomatico si è ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non si vede tutti i giorni che in una visita politica ufficiale, dove la formalità è curata fino al minimo dettaglio, l’attore protagonista rimanga in piedi. È successo oggi ad Ankara dove il presidente turco Erdogan non ha concesso a Ursula Von der Layen una sedia per lo svolgimento dell’incontro, lasciandola seduta su un divano adiacente. Il gesto inopportuno è un grande smacco all’Europa tutta, rappresentata dal suo presidente di commissione. Il presidente del consiglio Charles Michel si è seduto sulla sedia a lui dedicata, avvallando lo sgarbo di Erdogan. La colpa di Erdogan e la ‘complicità’ dell UE I protocolli formali degli incontri ufficiali sono stilati e seguiti fino all’ultimo dettaglio più cavilloso ed estetico. La possibilità che si tratti di un caso fortuito, posto che qualcuno possa negare l’entità dello sgarbo di Erdogan, il caso diplomatico si è ...

