L'agente di Insigne a Casa Milan: il motivo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Casa Milan, Vincenzo Pisacane ha fatto oggi visita alla dirigenza rossonera: semplice visita di cortesia o aggiornamento di mercato? Oggi a Casa Milan c'è stato un importante incontro: L'agente Vincenzo Pisacane infatti, procuratore tra gli altri di Insigne e D'Ambrosio, ha fatto visita a Maldini e Massara. Come riferito da Sky Sport, si è trattato di una semplice visita di cortesia: nessun nome sul piatto, almeno per il momento, ma la volontà di vedersi di nuovo più avanti per impostare eventualmente una o più operazioni di mercato.

