L’agenda euromediterranea tra digitale e transizione ecologica

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo scorso febbraio, l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha inviato una comunicazione congiunta al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni in cui ha ribadito come il Mediterraneo sia da considerarsi il fulcro delpolitica europea, che pone al centro della strategia il duplice sfidante obiettivo dellae del, invero ispirandosi al2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché all’accordo di Parigi e al Green Deal europeo. In tale scenario viene altresì ribadita l’importanza strategica di un partenariato mediterraneo ulteriormente rafforzato in coerenza con la politica europea di vicinato (che si applica ad Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, ...