Ladro di biciclette inseguito dai poliziotti per le vie della città | bloccato e denunciato per furto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ladro biciclette

corriereadriatico.it

FERMO - Nel corso di un posto di controllo, gli agenti di polizia di Fermo hanno individuato un giovane straniero in sella ad una bicicletta da donna. Il ragazzo alla vista dei poliziotti ha cambiato ...Catania - 'A. A. A. CERCASIDI' scrive allegando un sorriso Aurelia Montagno, derubata lunedì 5 aprile della propria bici, posteggiata davanti alla porta di casa. La due ruote ha attirato l'attenzione di un ...FERMO - Nel corso di un posto di controllo, gli agenti di polizia di Fermo hanno individuato un giovane straniero in sella ad una bicicletta da donna. Il ragazzo alla vista dei poliziotti ha cambiato ...TREVISO. Due minorenni sono stati sorpresi a rubare in un’abitazione di Sant’Angelo e denunciati per furto dalla polizia. Il fatto risale all’alba di venerdì scorso quando, verso le 5.30, nel quartier ...