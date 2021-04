La zona rossa 'spegne' Palermo, la città si svuota e diventa silenziosa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Insolitamente silenziosa, Palermo si e' svegliata in zona rossa, in cui resterà fino al prossimo 14 aprile compreso. Strade libere, zero clacson, alcuni in giro sui monopattini. Per il resto tante saracinesche abbassate, i bar aperti ma niente tavolini all'esterno, pochissimi avventori da stamattina per un caffè al volo. Semivuota anche la via Maqueda - tra piazza Verdi e i Quattro Canti - quella dello "struscio" palermitano, dove non ci sono neanche le bancarelle improvvisate degli ambulanti che vendono merce contraffatta. Non ci sono file davanti ad alcuni grandi "store" di abbigliamento, i mezzi pubblici che fanno la spola tra la Stadio e la stazione centrale viaggiano fluentemente e con poche persone a bordo. Luci spente e - stranamente - nessuna fila neanche davanti all'ultima novita' palermitana: il negozio di ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Insolitamentesi e' svegliata in, in cui resterà fino al prossimo 14 aprile compreso. Strade libere, zero clacson, alcuni in giro sui monopattini. Per il resto tante saracinesche abbassate, i bar aperti ma niente tavolini all'esterno, pochissimi avventori da stamattina per un caffè al volo. Semivuota anche la via Maqueda - tra piazza Verdi e i Quattro Canti - quella dello "struscio" palermitano, dove non ci sono neanche le bancarelle improvvisate degli ambulanti che vendono merce contraffatta. Non ci sono file davanti ad alcuni grandi "store" di abbigliamento, i mezzi pubblici che fanno la spola tra la Stadio e la stazione centrale viaggiano fluentemente e con poche persone a bordo. Luci spente e - stranamente - nessuna fila neanche davanti all'ultima novita' palermitana: il negozio di ...

