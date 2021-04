La verità su Denise cercatela in Sicilia Quella pista familiare che coinvolse la sorellastra

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Il settimanale oggi ripropone l'intervento del magnate albanese Pacolli che collaborò alle ricerche diPipitone. "in", disse al tempo Questa sera, in diretta tv, sarà comunicato l'esito della comparazione del gruppo sanguigno di Olesya Rostova con quello di Piera Maggio, la mamma diPipitone. Intanto, tra conferme e smentite, si rincorrono le indiscrezioni relative alla presunta identità della 20enne russa che, stando a quanto riferiscono fonti a vario titolo, potrebbe rispondere al nome di "Angela". Nell'attesa di scoprire l'evoluzione della vicenda, e al netto di ogni possibile rumors, l'eco della "" nel caso della misteriosa scomparsa della bimba di Mazzara del Vallo sembra essere tornata in grande ...