La Sirenetta | scelta la Sardegna per il live action

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Laper le riprese del prossimoDisney La. Il film diretto da Rob Marshall avrà come protagonista Halle Bailey, Melissa McCarty , Jonah Hauer-King e Javier Bardem Laè stata ufficialmentecome meta per le riprese del prossimoDisneyLa. Tratto dal classico intramontabile della Walt Disney del 1999, avrà come protagonista la giovane cantate Halle Bailey, affiancata da Melissa McCarty nei panni della temuta Ursula, Jonah Hauer-King (il principe Eric) e Javier Bardem (Re Tritone). La purezza cristallina dell’acqua e la bellezza paradisiaca dell’isola ha saputo conquistare una delle più grandi produzioni americane. La pellicola vedrà la mano ...

Il remake dal vivo de #LaSirenetta #Disney, con Halle Bailey, si girerà in #Sardegna, per la precisione a Santa Teresa di Gallura

Del resto la Sardegna è statada numerose produzioni internazionali, dalla serie di George ... Del cast in carne ed ossa dellafanno parte Melissa McCarthy (Ursula), Jonah Hauer - King (...... con mise ormai entrate a buon diritto nell'immaginario collettivo, caratterizzati nella... un cosplay senza dubbio di non semplice realizzazione quello della regina dei mari della. ...Secondo quanto riportato da Variety, il live action Disney de La Sirenetta sarà girato in Italia ... e in questi giorni già alcuni tra gli addetti ai lavori starebbero scegliendo i siti migliori in ...Il remake dal vivo de La Sirenetta Disney, con Halle Bailey, si girerà in Sardegna, per la precisione a Santa Teresa di Gallura, scelta per il suo mare limpido e cristallino. Una bella réclame per ...