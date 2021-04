La ragazza russa non è Denise. L’avvocato della famiglia rivela l’esito delle analisi sul Dna (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fine delle illusioni: il legale di Piera Maggio pone fine alle speculazioni sulla ricerca della piccola Denise messe in atto dalla televisione russa, non senza manifestare un disappunto molto prossimo allo sdegno. Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Lo conferma a Fanpage.it Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madre della bambina scomparsa da L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fineillusioni: il legale di Piera Maggio pone fine alle speculazioni sulla ricercapiccolamesse in atto dalla televisione, non senza manifestare un disappunto molto prossimo allo sdegno. Olesya Rostova non èPipitone. Lo conferma a Fanpage.it Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madrebambina scomparsa da L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

trash_italiano : Sarebbe bello avere finalmente notizie di Denise. Secondo molti però le foto della ragazza russa da piccola non cor… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - rtl1025 : ?? ?? Verrà svelato il giorno di #Pasquetta in diretta televisiva sul primo canale russo, il gruppo sanguigno di… - ValentinaFascia : RT @ProfCampagna: Le ultime vicende che riguardano la questione #DenisePipitone sono decisamente orripilanti. Una madre che cerca disperat… - Pamelitanaa : @Vany19787191 @fanpage Ci Sarebbe anche una sorella presunta di questa ragazza russa che si è presentata in trasmissione -