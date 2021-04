La rabbia della piazza contro le chiusure: c'erano ristoratori ambulanti (e non solo) (Di mercoledì 7 aprile 2021) La contestazione per chiedere la fine delle restrizioni era partita da Milano ed è terminata davanti a Montecitorio: sfondate le transenne al grido di 'libertà, siamo imprenditori non delinquenti'. ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 aprile 2021) La contestazione per chiedere la fine delle restrizioni era partita da Milano ed è terminata davanti a Montecitorio: sfondate le transenne al grido di 'libertà, siamo imprenditori non delinquenti'. ...

Advertising

Tg3web : Stati Uniti di nuovo sotto shock per la morte di un tredicenne per mano della polizia a Chicago. Sale la rabbia del… - Tg3web : Doveva essere una protesta pacifica, quella organizzata in piazza Montecitorio dai ristoratori di 'Io apro' contro… - Mikepub1 : RT @_GrayDorian: Mentre la piazza di #Montecitorio conferma che la curva della rabbia ha superato quella dei contagi, i media mainstream ci… - Pedro69280970 : RT @mariogiordano5: Come si fa a non capire l’esasperazione delle partite iva, degli artigiani e dei ristoratori? Come ci si fa a stupire d… - Mirith_ : RT @mariogiordano5: Come si fa a non capire l’esasperazione delle partite iva, degli artigiani e dei ristoratori? Come ci si fa a stupire d… -