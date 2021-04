La Presidente von der Leyen rimane senza sedia di fronte ad Erdogan e Michel: il video diventa virale e fa discutere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella giornata di ieri il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto in visita il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il video dell’incontro però è diventato in poche ore virale sul web, poiché mostra momenti dell’incontro ritenuti alquanto discutibili. Cosa è accaduto durante l’incontro dei tre presidenti? Nella sala destinata al ricevimento erano presenti solo due sedie, sulle quali hanno preso subito posto Erdogan e Michel. La Presidente von der Leyen, a giudicare dal video, sarebbe dunque rimasta disorientata per alcuni secondi notando ... Leggi su trendit (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella giornata di ieri ildella Turchia Recep Tayyipha ricevuto in visita ildel Consiglio Europeo Charlese ladella Commissione Europea Ursula von der. Ildell’incontro però èto in poche oresul web, poiché mostra momenti dell’incontro ritenuti alquanto discutibili. Cosa è accaduto durante l’incontro dei tre presidenti? Nella sala destinata al ricevimento erano presenti solo due sedie, sulle quali hanno preso subito posto. Lavon der, a giudicare dal, sarebbe dunque rimasta disorientata per alcuni secondi notando ...

repubblica : ?? Bruxelles, polemiche per la sedia d'onore negata da Erdogan alla presidente Von der Leyen. Il Ppe: 'Vergognoso'.… - SkyTG24 : Il presidente turco Erdogan ha lasciato Ursula von der Leyen senza sedia di rappresentanza: - Tg3web : Manca la sedia e la presidente della Commissione europea Von der Leyen resta in piedi. In un altro luogo potrebbe p… - rgmarchetto : RT @Piu_Europa: Un’umiliazione per le donne e un’offesa nei confronti dell’Unione europea: non c’è altro modo per definire il gesto del pre… - caroliarita : RT @GiovaValentini: Turchia, Erdogan riceve Michel e von der Leyen ma lascia la presidente della Commissione europea senza sedia – Video ht… -