La pistola ad acqua di Speranza (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'ordinanza emessa prima di Pasqua dal ministro della Salute per fermare le fughe verso l'estero ricorda le Colt di plastica di un tempo. Avete presente le pistole giocattolo, quelle che si impugnavano da bambini per mimare una sfida all'O.K. Corral? Ecco, l'ordinanza che il ministro Roberto Speranza ha emesso prima di Pasqua per fermare gli italiani in fuga verso l'estero mi ricorda proprio quelle Colt di plastica. Tutto nasce da una dimenticanza. Quando, in vista di un nuovo periodo di chiusure, il responsabile della Salute ha firmato i divieti, impedendo agli italiani di spostarsi da un comune all'altro e di trascorrere i giorni di festa in albergo, si è scordato di precisare che le misure valevano anche per coloro che avessero intenzione di recarsi in vacanza lontano dall'Italia. Risultato, grazie al buco legislativo, migliaia di persone hanno pensato di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'ordinanza emessa prima di Pasqua dal ministro della Salute per fermare le fughe verso l'estero ricorda le Colt di plastica di un tempo. Avete presente le pistole giocattolo, quelle che si impugnavano da bambini per mimare una sfida all'O.K. Corral? Ecco, l'ordinanza che il ministro Robertoha emesso prima di Pasqua per fermare gli italiani in fuga verso l'estero mi ricorda proprio quelle Colt di plastica. Tutto nasce da una dimenticanza. Quando, in vista di un nuovo periodo di chiusure, il responsabile della Salute ha firmato i divieti, impedendo agli italiani di spostarsi da un comune all'altro e di trascorrere i giorni di festa in albergo, si è scordato di precisare che le misure valevano anche per coloro che avessero intenzione di recarsi in vacanza lontano dall'Italia. Risultato, grazie al buco legislativo, migliaia di persone hanno pensato di ...

Advertising

RobertoFilanni2 : @soloioenessuno Vero...io ogni tanto sparo con la pistola ?? ad acqua sulle magliette bianche dal balcone?????? - focessgds : @noiosagds massima attenzione per evitare spiacevoli eventi. erano fermi al semaforo, il figlio di ares teneva le… - PrincipessaZel1 : @progio2 Ma neanche con una pistola ad acqua ?? - noiosagds : @focessgds [...] perciò, quando furono fermi ad un semaforo, allungò la mano fino alla borsa cercando di non fargl… - focessgds : @noiosagds istintivamente portò le mani in alto, come per sottolineare che non aveva intenzione di opporsi al rapin… -