La pandemia ha cancellato il lavoro per i giovani: rischio di emigrazione di massa dall'Umbria. Su 10 posti persi 8 sono degli under 35 (Di mercoledì 7 aprile 2021) La pandemia da Coronavirus è un killer degli anziani e dei giovani umbri . Uccide senza pietà nelle terapie intensive - in Umbria oltre 1200 vittime - dopo settimane di agonia i pazienti, spesso con ... Leggi su perugiatoday (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lada Coronavirus è un killeranziani e deiumbri . Uccide senza pietà nelle terapie intensive - inoltre 1200 vittime - dopo settimane di agonia i pazienti, spesso con ...

Advertising

tullio4173 : @Gilmerdo Questo essere inadeguato,fuori da ogni scintilla di intelligenza,incapace ed inutile,verrà ricordato come… - aroyooniverse : Come dire, avrei vissuto diversamente? La mia salute mentale non farebbe così tanto schifo? Avrei fatto una cosa ch… - mimandaRai3 : Volo cancellato causa pandemia. Quando il voucher non lo vogliamo come facciamo a farci rimborsare? #MiMandaRai3 - twittingelenaa : “Ipocondriaco e terrorizzato”? Ma chi? Quello della “cazzo di pandemia, dementi con le mascherine, mi hanno cancell… - AGarnero : @LucioMM1 @Curini @ItaliaOggi @SamueleMurtinu @antoniopalmieri @Capezzone @jimmomo @RoccoTodero @gbponz… -