La notizia buona è che abbiamo salvato la panchina a Pirlo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il nostro atteggiamento nelle partite decisive è come quello dello studente che parte svogliato e irritante e nell’ultimo mese vorrebbe recuperare… Alla fine giriamo, giriamo, siamo sempre allo stesso punto. Solo noi siamo stati capaci di bruciarci con la cenere di questa Juventus. , ma la nostra…No. Buffon che chiede il giallo sul rigore netto su Poet dimostra che ad una certa età, la saggezza non è automatica anzi, non sviluppata può diventare stucchevole arroganza. Io posso guardare le partite e non capirle, capita spesso. Gattuso può guardare Hysaj affondarci e capire di levarlo prima.. Che si chiuda la partita… Forse hanno sbagliato con la lavagna…Ed è uscito..Demme Lorenzo, potesse, sarebbe anche sugli spalti a tifare. Un arcobaleno costante tra le nuvole fisse…Quelle nuvole che nascondono la luce o ne danno solo una flebile illusione… L’illsione è decantata oltremodo le nuvole ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il nostro atteggiamento nelle partite decisive è come quello dello studente che parte svogliato e irritante e nell’ultimo mese vorrebbe recuperare… Alla fine giriamo, giriamo, siamo sempre allo stesso punto. Solo noi siamo stati capaci di bruciarci con la cenere di questa Juventus. , ma la nostra…No. Buffon che chiede il giallo sul rigore netto su Poet dimostra che ad una certa età, la saggezza non è automatica anzi, non sviluppata può diventare stucchevole arroganza. Io posso guardare le partite e non capirle, capita spesso. Gattuso può guardare Hysaj affondarci e capire di levarlo prima.. Che si chiuda la partita… Forse hanno sbagliato con la lavagna…Ed è uscito..Demme Lorenzo, potesse, sarebbe anche sugli spalti a tifare. Un arcobaleno costante tra le nuvole fisse…Quelle nuvole che nascondono la luce o ne danno solo una flebile illusione… L’illsione è decantata oltremodo le nuvole ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Una buona notizia per il Paese, il raggiungimento dell‘#accordo sulle #vaccinazioni sui luoghi di #lavoro. Grazie a… - EnricoLetta : Domani molti studenti ritrovano i loro compagni e i loro prof. Lo fanno in sicurezza. Una buona notizia. La #scuola… - raffaellapaita : Una buona notizia! Finalmente oggi tornano a #scuola 6 milioni di studentesse e studenti delle medie e elementari,… - Fabyfreethinker : #nordest #lavoro Non è una buona notizia - Yavonz15 : RT @napolista: La notizia buona è che abbiamo salvato la panchina a #Pirlo Nelle partite importanti facciamo come gli studenti svogliati c… -