La mitica Moto Guzzi fa 100 anni! Auguri a un orgoglio italiano

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La, une un vanto, taglia il traguardo dei 100 anni. Sul sito.com l’azienda per celebrare questa giornata storica ha pubblicato un estratto dal libro “– I cento anni”, edito da Rizzoli e in uscita a maggio. Un modo per raccontare il marchio dal primo periodo postbellico al COVID-19. Cento anni di storia superando ogni guerra. “ha scritto un secolo di storia delciclismo. Sempre fedele ai propri valori, oltre il tempo e oltre le mode, rappresenta l’autentica passione per la. Esseresta non racconta lache scegli, racconta chi sei”, si legge. ...