«La mia generazione non voleva essere Batman o Superman, voleva essere Maradona a Italia 90» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pablo Aimar ha vinto un Mondiale Under 20, ha giocato con la nazionale argentina, è stato una delle colonne portanti del tostissimo Valencia che vinse due campionati nei primi anni 2000. Ma soprattutto è stato uno degli idoli dichiarati di Leo Messi. Oggi è il ct della nazionale argentina under 17. E sul Guardian spiega cosa significa allevare i calciatori del futuro. Tornando spesso su concetti come l’educazione alla tecnica, sempre più presenti nel dibattito del calcio europeo. “Il calcio si impara giocando. Ci sono allenatori bravi, intelligenti, con molto buon senso, che con poche parole possono aiutarti e darti consigli utili per il futuro. Lo fanno anche chiedendoti ‘come risolvi questa situazione? Stai facendo quello che fai normalmente o qualcos’altro?’. Ma i giovani calciatori non possono rendersi conto di tutto questo senza giocare”. “In campo, cerchiamo di assicurarci che i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pablo Aimar ha vinto un Mondiale Under 20, ha giocato con la nazionale argentina, è stato una delle colonne portanti del tostissimo Valencia che vinse due campionati nei primi anni 2000. Ma soprattutto è stato uno degli idoli dichiarati di Leo Messi. Oggi è il ct della nazionale argentina under 17. E sul Guardian spiega cosa significa allevare i calciatori del futuro. Tornando spesso su concetti come l’educazione alla tecnica, sempre più presenti nel dibattito del calcio europeo. “Il calcio si impara giocando. Ci sono allenatori bravi, intelligenti, con molto buon senso, che con poche parole possono aiutarti e darti consigli utili per il futuro. Lo fanno anche chiedendoti ‘come risolvi questa situazione? Stai facendo quello che fai normalmente o qualcos’altro?’. Ma i giovani calciatori non possono rendersi conto di tutto questo senza giocare”. “In campo, cerchiamo di assicurarci che i ...

Antonio80155302 : RT @MariangelaSant8: #TraINobel #SalaLettura “Ogni generazione, senza dubbio, si sente destinata a rifare il mondo. La mia sa che non lo… - napolista : «La mia generazione non voleva essere Batman o Superman, voleva essere #Maradona a Italia 90» #Aimar allena l’under… - flafla12673432 : RT @MariangelaSant8: #TraINobel #SalaLettura “Ogni generazione, senza dubbio, si sente destinata a rifare il mondo. La mia sa che non lo… - ffb_95 : @ErosTanato @pdnetwork @EnricoLetta @diMartedi Io sto qua e la mia generazione porterà l'italia nel 21o secolo che… - Bouvet_Nemo : @verixOne @VincenzoVitale_ Io ho 54 anni, potrei durare altri 20 forse. Ma mia figlia, la sua generazione e quelle… -

Ultime Notizie dalla rete : mia generazione Le due Wonder Girls che vedete in copertina ci spiegano che ci si può ribellare Ora, non ch'io pretenda di fare da modello, asina ero asina, ma crescere con l'idea di essere 'negate' per tante giovani della mia generazione era una cosa quasi scontata. Ne prendevamo atto senza ...

Wargames, dal film alla realtà ...la notizia per una qualche strana ragione ho ripensato a un film del 1983 che ha segnato la mia ... Veramente una generazione cresciuta con Lady Oscar e Jeeg Robot può non comprendere che il vero ...

Generazione Z: sfide impegnative per consulenti e analisti We Wealth Angelica, cantautrice precaria ma felice: “C’è sempre più bisogno di una narrazione femminile” “Storie di un appuntamento” è il secondo album solista di Angelica, cantautrice che unisce il suo amore per la musica anni 60/70 con il ...

Google Nest Hub nuovo con un monitoraggio intelligente del sonno mai visto prima! Così l'azienda di Mountain View ha deciso di inserire questo tipo di soluzioni nel nuovo Nest Hub (2a generazione) migliorando allo stesso ... più facile avere un rapporto più sereno con la mia ...

Ora, non ch'io pretenda di fare da modello, asina ero asina, ma crescere con l'idea di essere 'negate' per tante giovani dellaera una cosa quasi scontata. Ne prendevamo atto senza ......la notizia per una qualche strana ragione ho ripensato a un film del 1983 che ha segnato la... Veramente unacresciuta con Lady Oscar e Jeeg Robot può non comprendere che il vero ...“Storie di un appuntamento” è il secondo album solista di Angelica, cantautrice che unisce il suo amore per la musica anni 60/70 con il ...Così l'azienda di Mountain View ha deciso di inserire questo tipo di soluzioni nel nuovo Nest Hub (2a generazione) migliorando allo stesso ... più facile avere un rapporto più sereno con la mia ...