La linea del governo: “No AstraZeneca a chi ha meno di 60 anni, incentivi per gli over 60” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la decisione dell’Ema su AstraZeneca ora circolano indiscrezioni sulle scelte del governo. Come anticipa l’Adnkronos da fonti governo è emersa la possibilità di destinare le dosi del vaccino AstraZeneca agli over 60. “Scudando” i più giovani con Pfizer, Moderna e J&J. Tutto ciò «non comprometterebbe l’obiettivo che il premier Mario Draghi ha indicato, ovvero di raggiungere le 500mila vaccinazioni al giorno a fine mese». L’eventuale rimodulazione della somministrazione del vaccino anglo-svedese «in teoria non dovrebbe incidere più di tanto – dicono le stesse fonti – di fatto è un incentivo a vaccinare di più gli over-60». E da domani il vaccino AstraZeneca potrà essere somministrato anche nella fascia che va dai 60 ai 79 ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la decisione dell’Ema suora circolano indiscrezioni sulle scelte del. Come anticipa l’Adnkronos da fontiè emersa la possibilità di destinare le dosi del vaccinoagli60. “Scudando” i più giovani con Pfizer, Moderna e J&J. Tutto ciò «non comprometterebbe l’obiettivo che il premier Mario Draghi ha indicato, ovvero di raggiungere le 500mila vaccinazioni al giorno a fine mese». L’eventuale rimodulazione della somministrazione del vaccino anglo-svedese «in teoria non dovrebbe incidere più di tanto – dicono le stesse fonti – di fatto è un incentivo a vaccinare di più gli-60». E da domani il vaccinopotrà essere somministrato anche nella fascia che va dai 60 ai 79 ...

