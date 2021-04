“La legge sull’aborto è un crimine” | polemica e bocciatura per la proposta della Lega a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “La194 è iniqua e un”, con queste parole il consigliereFilippo Bianchi ha definito ladel 1978 che tutela il diritto all’aborto durante la seduta del consiglio comunale didi martedì 6 aprile 2021. “Sono contrario alla 194. Non tutte le leggi sono giuste, ne sono un esempio le leggi razziali”, ha continuato Bianchi. Il commento,to all’ordine del giornoa prima firma di Bianchi dedicato al “Progetto Gemma, presente in numerose città italiane, che offre alle madri sostegno economico per portare a termine con serenità il periodo di gestazione” (sinel documento), ha suscitato numerose polemiche che hanno costretto più volte il presidente del consiglio ...