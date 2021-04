La Lega non molla la presidenza del Copasir, Fratelli d’Italia lascia la conferenza dei capigruppo per protesta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fratelli d’Italia ha lasciato la conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama in segno di protesta perché il Carroccio si ostina a non mollare la presidenza del Copasir. La guida del comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti spetterebbe infatti a Fdi e non più alla Lega visto che il partito di Giorgia Meloni è attualmente l’unico all’opposizione del governo Draghi. Proprio la presidenza del Copasir è regolata da una legge che stabilisce come la poltrona spetti appunto all’opposizione, ma la Lega si trincera dietro il precedente del 2012 quando Massimo D’Alema rimase presidente nonostante il cambio di esecutivo. Ieri sono intervenuti i presidenti di Camera e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021)hato ladeia Palazzo Madama in segno diperché il Carroccio si ostina a nonre ladel. La guida del comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti spetterebbe infatti a Fdi e non più allavisto che il partito di Giorgia Meloni è attualmente l’unico all’opposizione del governo Draghi. Proprio ladelè regolata da una legge che stabilisce come la poltrona spetti appunto all’opposizione, ma lasi trincera dietro il precedente del 2012 quando Massimo D’Alema rimase presidente nonostante il cambio di esecutivo. Ieri sono intervenuti i presidenti di Camera e ...

