La Juventus vince lo spareggio Champions contro il Napoli per 2 - 1 | Dybala decisivo al rientro

Advertising

GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveNapoli 2-1: Dybala torna in campo e segna, vince Madama [@romeoagresti] ?? - Mludfkjvc : La Juventus ha vinto .. l'Inter vince lo scudetto - SerroniMarco : @DonDie_Sospeso 10 anni in 10 anni per qualcosina che fino allo scorso anno era considerato un trofeuccio Vince co… - neifatti : La Juventus vince il recupero col Napoli - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Un’Inter sempre più prima vince anche contro il Sassuolo. La Juventus batte il Napoli. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus vince

Commenta per primo 'Si lotta. Si soffre. Si. Grandi ragazzi'. Queste le parole di Leonardo Bonucci , difensore della, ora out, dopo la vittoria sul Napoli dei bianconeri.Lukaku - Lautaro Martinez, sempre loro. Colpiscono anche contro il Sassuolo e l'Interla decima gara di fila ipotecando, di fatto, lo scudetto. E su questo non ci possono essere ...dalla...Anche più veementi le polemiche per il calcio di rigore non assegnato per un intervento in scivolata di Lozano su Chiesa. (@PIFF_eri) April 7, 2021. Koulibaly stra graziato e si lamenta pure facendo b ...L'allenatore nerazzurro al termine del match vinto con il Sassuolo: "Sarebbe bello se fossimo noi a spodestarli dopo 9 anni. Ogni partita per noi vale 6 punti" ...