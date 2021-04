La Juventus si muove sul mercato per la prossima stagione (Di mercoledì 7 aprile 2021) La situazione in casa Juventus non è delle più semplici, dopo un’annata molto difficile. Infatti il popolo bianconero era stato abituato a vincere nell’ultimo decennio e il calo mostrato in questa stagione ha deluso tutto l’ambiente. In primis la società, che sta pensando a come sopperire alle mancanze palesate in questo campionato e in Champions League. Così la Juventus si muove sul mercato, in anticipo rispetto all’inizio della sessione estiva di calciomercato, per cercare di arrivare preparata al massimo per il prossimo anno. QUALI SONO I NOMI PIU’ CALDI IN ORBITA Juventus? In questo momento la Juve ha tanti problemi, uno su tutti il centrocampo. In questa zona del campo troppo spesso i calciatori bianconeri si sono limitati a fare il compitino, senza riuscire ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) La situazione in casanon è delle più semplici, dopo un’annata molto difficile. Infatti il popolo bianconero era stato abituato a vincere nell’ultimo decennio e il calo mostrato in questaha deluso tutto l’ambiente. In primis la società, che sta pensando a come sopperire alle mancanze palesate in questo campionato e in Champions League. Così lasisul, in anticipo rispetto all’inizio della sessione estiva di calcio, per cercare di arrivare preparata al massimo per il prossimo anno. QUALI SONO I NOMI PIU’ CALDI IN ORBITA? In questo momento la Juve ha tanti problemi, uno su tutti il centrocampo. In questa zona del campo troppo spesso i calciatori bianconeri si sono limitati a fare il compitino, senza riuscire ...

