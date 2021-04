(Di mercoledì 7 aprile 2021) TORINO (ITALPRESS) – Ronaldo e un ritrovato Dybala regalano allantus i tre puntispareggio che vale la Champions contro il. Il recupero della terza giornata di Serie A, giocato dopo più di sei mesi e dopo tre gradi di giudizio nelle aule dei tribunali sportivi, termina 2-1 e consente ai ragazzi di Pirlo di salire al terzo posto a quota 59 punti, a -12 dall’Inter capolista. I partenopei di Gattuso, ai quali non basta il rigore di Insigne nel finale, restano fermi al quinto posto a 56, ancora pienamente in corsa nonostante il pesante stop dell’Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo protagonista nel bene e nel male nelle fasi iniziali. Al pronti-via è clamoroso l’errore del portoghese, che sbaglia un gol già fatto indirizzando male di testa. CR7 si fa perdonare al 13?, quando finalizza con un piattone vincente una ...

Advertising

Gazzetta_it : Sorpresa, riecco #Dybala! Pirlo sorride, la Juve batte il Napoli ed è terza. #JuveNapoli 2-1 - restoalsud : La Juve batte il Napoli 2-1 nello ‘spareggio Champions’ - - nestquotidiano : La Juve batte il Napoli 2-1 nello ‘spareggio Champions’ - ilcirotano : Sorpresa, riecco Dybala! Pirlo sorride, la Juve batte il Napoli ed è terza - - CorriereCitta : La Juve batte il Napoli 2-1 nello ‘spareggio Champions’ -

Ultime Notizie dalla rete : Juve batte

Commenta per primo Missione compiuta per lae per Andrea Pirlo, cheil Napoli meritatamente e avvita i bulloni della sua panchina: Chiesa è una furia, Ronaldo sbaglia una volta ma non due, Dybala è tornato, Buffon dà sicurezza. E il ...JuventusNapoli 2 - 1 (1 - 0) nel recupero della 3ª giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A, disputata sul terreno dell'Allianz Stadium di Torino.Ronaldo firma il vantaggio, su un grande assist di Chiesa. L’argentino raddoppia nella ripresa a 5 minuti dal suo ingresso in campo. Al 90' Insigne su rigore dimezza il passivo ma è troppo tardi ...(ANSA) - ROMA, 07 APR - Juventus batte Napoli 2-1 (1-0) nel recupero della 3/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A, disputata sul terreno dell'Allianz Stadium di Torino. I gol: nel ...