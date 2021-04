La Giornata Mondiale della Salute 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Giornata Mondiale della Salute (World Health Day), istituita dal 1950, si celebra per ricordare la fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità avvenuta il 7 aprile 1948. Forse, mai come adesso che affrontiamo la pandemia di covid-19 abbiamo capito che la Salute è un valore che va tutelato perché condiziona anche altri aspetti della nostra vita come quello economico-finanziario e sociale. È questo uno dei temi su cui riflettere in questa 71esima Giornata Mondiale della Salute. Associato sicuramente a quello lanciato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità e cioè che la Salute di ciascuno è legata alla ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 7 aprile 2021) La(World Health Day), istituita dal 1950, si celebra per ricordare la fondazione dell’OrganizzazioneSanità avvenuta il 7 aprile 1948. Forse, mai come adesso che affrontiamo la pandemia di covid-19 abbiamo capito che laè un valore che va tutelato perché condiziona anche altri aspettinostra vita come quello economico-finanziario e sociale. È questo uno dei temi su cui riflettere in questa 71esima. Associato sicuramente a quello lanciato dalla stessa OrganizzazioneSanità e cioè che ladi ciascuno è legata alla ...

Advertising

acmilan : Oggi si celebra la Giornata mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. #FondazioneMilan si impegna quotidianam… - M5S_Europa : La Giornata mondiale della #salute è dedicata alla campagna #VaccinEquity dell’OMS. Oggi, con più forza, chiediamo… - crocerossa : ??Nella #GiornataMondialeDellaSalute anche la CRI sottoscrive la dichiarazione #VaccineEquity del @WHO. Un passo fon… - mascitti_andrea : RT @CislNazionale: #WorldHealthDay #7aprile #GiornataMondialedellaSalute. #LuigiSbarra: la #Salute è un diritto da garantire a livello glob… - silviocacciapuo : RT @italiachemerita: 7 APRILE – GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE Occasione per promuovere e migliorare il benessere di tutti i cittadini Il… -