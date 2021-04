La forza di nonna Margherita, vaccino a 105 anni: “Supereremo anche il covid” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La nonna del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. Si chiama Margherita Rusciano, 105 anni a maggio, ed è stata accompagnata al centro vaccinale di via Manzoni proprio dal nipote insieme con la sorella gemella Alessandra. “nonna” Margherita, la cittadina più anziana di San Giorgio a Cremano, è arrivata serenamente, è stata accolta dai volontari della Protezione Civile a cui ha rivolto un grande sorriso, ed ha aspettato il suo turno nella sala d’attesa insieme alle altre persone convocate per la dose vaccinale. “I giovani non devono mai perdere la fiducia nel futuro” ha detto ”Io ne ho superate tante. Supereremo anche questa. Grazie a tutti coloro che mi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ladel sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha ricevuto la prima dose delPfizer. Si chiamaRusciano, 105a maggio, ed è stata accompagnata al centro vaccinale di via Manzoni proprio dal nipote insieme con la sorella gemella Alessandra. “, la cittadina più anziana di San Giorgio a Cremano, è arrivata serenamente, è stata accolta dai volontari della Protezione Civile a cui ha rivolto un grande sorriso, ed ha aspettato il suo turno nella sala d’attesa insieme alle altre persone convocate per la dose vaccinale. “I giovani non devono mai perdere la fiducia nel futuro” ha detto ”Io ne ho superate tante.questa. Grazie a tutti coloro che mi ...

Advertising

anteprima24 : ** La forza di #Nonna Margherita, #Vaccino a 105 anni: 'Supereremo anche il covid' ** - GretaForse : @NessunaGaranzia Once again, mi ricorda mia nonna con mio nonno. Gelosa della figlia perché doveva spartirselo con… - love_sprout : @Alexander76NO Eh ma no, bisogna accompagnarlo per forza con l'azzurro se no non si capisce che è MASKIO ?? Idem pe… - nothingonini : jongin se ti metti a fare qualche strana dieta ti porto qui con la forza e una bella domenica ti faccio assaggiare… - elisasola_ : La felicità vera in un anno matto e brutto: accompagnare la nonna a fare il vaccino. #forza -