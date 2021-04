La Federazione spagnola ha aperto un’inchiesta sul caso di razzismo verso Diakhaby (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’episodio di razzismo nel match tra Valencia e Cadice, sembra destinato a durare nel tempo. Secondo quanto riportato da Marca infatti, il comitato delle competizioni della RFEF, la Federazione spagnola, ha aperto un fascicolo d’inchiesta straordinario per decidere se sanzionare o meno Juan Cala. Il Comitato avrà la missione di andare fino in fondo per chiarire i fatti, poiché le versioni di Cala e Diakhaby non una opposta all’altra. Così per chiarire inequivocabilmente cosa sia davvero successo. Foto: Twitter Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’episodio dinel match tra Valencia e Cadice, sembra destinato a durare nel tempo. Secondo quanto riportato da Marca infatti, il comitato delle competizioni della RFEF, la, haun fascicolo d’inchiesta straordinario per decidere se sanzionare o meno Juan Cala. Il Comitato avrà la missione di andare fino in fondo per chiarire i fatti, poiché le versioni di Cala enon una opposta all’altra. Così per chiarire inequivocabilmente cosa sia davvero successo. Foto: Twitter Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

StampaFin : Euro 2020. Anche in Spagna arriva l’ok per i tifosi allo stadio La Federazione spagnola e il governo basco hanno in… - RobertoBalest11 : RT @CalcioPillole: Caso #Diakhaby, la federazione spagnola apre un procedimento per verificare quanto accaduto tra il giocatore del #Valenc… - CalcioPillole : Caso #Diakhaby, la federazione spagnola apre un procedimento per verificare quanto accaduto tra il giocatore del… - Nuotomania : DA - Guarne88 : Le argomentazioni della federazione spagnola per richiedere alla fifa la vittoria a tavolino #SpagnaKosovo -