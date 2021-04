La Federazione Riformista di Rende denuncia il silenzio assordante della politica rendese

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Riceviamo e pubblichiamo una notadi. “È già trascorso un anno da quando la pandemia da Covid-19 ha colpito i nostri territori, provocando morti, tantissimi contagiati, notevoli danni economici a numerose aziende operanti nel complesso tessuto economico-produttivonostra città, dove la mancanza di una, volta alla tutela di imprese operanti in tutti i settori, ha fatto più danni che altrove. Infatti, sono numerose le attività commerciali, produttive, agricole ed artigianali che si trovano in gravi difficoltà, al punto da provocare, a volte, la chiusura degli esercizi. Come, un anno fa, avevamo proposto al Sindaco e alla giunta comunale di rimodulare l’agenda urbana, per mettere in ...