La fashion blogger Teresa Morone diventa testimonial

Teresa Morone da fashion blogger a testimonial di successo: originaria di Guardia Sanframondi, ha pubblicato anche il suo primo libro

La giovane Teresa Morone è originaria di Guardia Sanframondi, fashion blogger molto nota non solo in Campania ma a livello Nazionale. La blogger ha recentemente pubblicato il suo primo libro intitolato 'Ritratto di un sogno'…

L'articolo Corriere Nazionale.

