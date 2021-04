La crisi profonda di Renzi. Critiche e dubbi dentro Italia Viva: “Forse vuole lasciare il partito” (Di mercoledì 7 aprile 2021) La crisi profonda di Renzi. Critiche e dubbi dentro Italia Viva All’indomani dell’incontro tra Matteo Renzi ed Enrico Letta, si fanno sempre più insistenti le voci di un imminente abbandono della politica da parte del senatore di Rignano. Il motivo? Il partito è ai minimi storici nei sondaggi, ma il suo leader non sembra preoccuparsene. Dopo aver contribuito alla nascita del governo Draghi – determinando, di fatto, la caduta del Conte II – l’ex premier si è dedicato ai viaggi, volando prima alla volta di Riad, poi di Dubai, poi ancora di Dakar e infine di Manama. Senza dare spiegazioni su quali incarichi lo abbiano portato ad attraversare più volte l’Oceano mentre il mondo è bloccato dalla ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021) LadiAll’indomani dell’incontro tra Matteoed Enrico Letta, si fanno sempre più insistenti le voci di un imminente abbandono della politica da parte del senatore di Rignano. Il motivo? Ilè ai minimi storici nei sondaggi, ma il suo leader non sembra preoccuparsene. Dopo aver contribuito alla nascita del governo Draghi – determinando, di fatto, la caduta del Conte II – l’ex premier si è dedicato ai viaggi, volando prima alla volta di Riad, poi di Dubai, poi ancora di Dakar e infine di Manama. Senza dare spiegazioni su quali incarichi lo abbiano portato ad attraversare più volte l’Oceano mentre il mondo è bloccato dalla ...

