La crisi climatica minaccia il 60% delle foreste europee (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dall’estremo nord dell’Europa fino ai suoi confini più meridionali, dalla Scandinavia alla Penisola Iberica, le foreste del Vecchio Continente stanno perdendo sempre più velocemente le loro difese naturali contro fenomeni avversi come incendi, tempeste e ondate di siccità. Ma anche contro gli attacchi di insetti e parassiti. Lo attesta una combinazione di dati satellitari, serie storiche e sistemi di apprendimento automatico sullo status delle coperture verdi dal 1979 al 2018, confluiti in uno studio pubblicato su Nature Communications. Gli autori dello studio, condotto dal Joint Research Centre (Jrc) della Commissione europea a Ispra (Varese) in collaborazione con il Max-Planck Institute e le università di Firenze, Valencia ed Helsinki, hanno ricostruito come è cambiata la vulnerabilità – intesa come «la frazione di biomassa potenzialmente persa ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dall’estremo nord dell’Europa fino ai suoi confini più meridionali, dalla Scandinavia alla Penisola Iberica, ledel Vecchio Continente stanno perdendo sempre più velocemente le loro difese naturali contro fenomeni avversi come incendi, tempeste e ondate di siccità. Ma anche contro gli attacchi di insetti e parassiti. Lo attesta una combinazione di dati satellitari, serie storiche e sistemi di apprendimento automatico sullo statuscoperture verdi dal 1979 al 2018, confluiti in uno studio pubblicato su Nature Communications. Gli autori dello studio, condotto dal Joint Research Centre (Jrc) della Commissione europea a Ispra (Varese) in collaborazione con il Max-Planck Institute e le università di Firenze, Valencia ed Helsinki, hanno ricostruito come è cambiata la vulnerabilità – intesa come «la frazione di biomassa potenzialmente persa ...

