La corsa Champions League, 6 squadre per 3 posti: Juve-Napoli vale tutto, anche la panchina (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si torna in campo per il campionato di Serie A, si giocano sfide molto importanti per la zona scudetto e Champions League. In particolar modo l’Inter può mettere il punto esclamativo sul primo posto, la squadra di Conte sarà chiamata dalla partita contro il Sassuolo. Molto più importante la gara tra Juventus e Napoli, match che vale per la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri sono in grande crisi, nelle ultime due gare hanno raccolto solo un punto contro squadre nettamente inferiori come Benevento e Torino. La squadra di Gattuso è in grande spolvero e può mandare un chiaro segnale alle dirette inseguitrici. E’ bagarre con le romane ancora in corsa. MILAN 60 PUNTI – Non è ancora fatta per la squadra di Stefano ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si torna in campo per il campionato di Serie A, si giocano sfide molto importanti per la zona scudetto e. In particolar modo l’Inter può mettere il punto esclamativo sul primo posto, la squadra di Conte sarà chiamata dalla partita contro il Sassuolo. Molto più importante la gara trantus e, match cheper la qualificazione alla prossima. I bianconeri sono in grande crisi, nelle ultime due gare hanno raccolto solo un punto contronettamente inferiori come Benevento e Torino. La squadra di Gattuso è in grande spolvero e può mandare un chiaro segnale alle dirette inseguitrici. E’ bagarre con le romane ancora in. MILAN 60 PUNTI – Non è ancora fatta per la squadra di Stefano ...

