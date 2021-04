La corsa al vaccino per paura delle sanzioni dei medici che | prima del decreto | erano no vax

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Unper convincerli. L’obbligo di immunizzazione nei confronti di, infermieri, farmacisti e professionisti del settore sanitario che opnegli studi privati, ha provocato un ripensamento in moltino vax. Lo dicono i numeriultime settimane: in molte Regioni d’Italia, infatti, sono in tanti ad aver inoltrato la richiesta di immunizzazione dopo mesi di scetticismo e rifiuti. Il timore di un demansionamento e di una sospensione dello stipendio (nei casi più estremi) fino al 31 dicembre di quest’anno sembra aver scalfito le forti convinzioni che molti avevano fino a qualche giorno fa.no vax che ci ripensano: dopo il, in molti hanno chiesto ilI dati che Sto arrivano dalle Regioni parlano chiaro e sono ...

Advertising

neXtquotidiano : La corsa al #vaccino (per paura delle sanzioni ) dei #medici che, prima del decreto, erano #novax… - GregoriDeborah : RT @Raffaella017: Assecondare la corsa alle vaccinazioni è il nuovo modo di dimostrarsi #ovini Certi del fatto che si tratta di #farmacospe… - NeneCherie : @BadSamaritan5 @lacampiglio Sono d'accordo ma principalmente perché altrimenti si crea un'inutile corsa corporativi… - ubikurbs : RT @italiadeidolori: @Rosskitty77 @robertotrotta4 @guyfawkes2_0 I semi OGM sono resi sterili e Monsanto è una delle Corporation che ne deti… - lixmax72 : RT @italiadeidolori: @Rosskitty77 @robertotrotta4 @guyfawkes2_0 I semi OGM sono resi sterili e Monsanto è una delle Corporation che ne deti… -

Ultime Notizie dalla rete : corsa vaccino

Corriere della Sera

Inoltre, abbiamo centinaia di ditte intra di loro per mettere in commercio il. Ci vuole una presa di coscienza dei singoli: devono capire da soli che, purtroppo, i vaccini non ...tutta lì, in una fiala di pochi centimetri, la più grande partita geopolitica del decennio. Occidente e Oriente si contendono la cima del consesso internazionale in unaglobale alche ancora non ha visto nessuno tagliare il traguardo. Stati Uniti, Europa, Russia, Cina, chi salirà sul podio? Joseph Nye , decano di Harvard e presidente della Trilaterale, ...StampaVaccini a sbafo a Maiori, indagano i carabinieri: è quanto riporta il sito web lacittadisalerno.it. Over 80 e docenti non ancora vaccinati, mentre il siero è stato somministrato anche a trentenn ...I sindaci hanno ricevuto il numero di anziani del rispettivo Comune che si sono registrati su Aria, ma non i nomi. La Regione, tempo fa, aveva fissato l'11 aprile come data finale per le vaccinazioni ...