La campagna vaccinale sbarca su WhatsApp: novità in arrivo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa campagna vaccinale sbarca su WhatsApp. Il popolare social media ha sviluppato un pacchetto di emoticon in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità ponendosi l’obiettivo di sensibilizzare in modo creativo e divertente gli utenti sul tema dei vaccini contro il Covid-19. Gli stickers esprimono i sentimenti di gioia, sollievo e speranza nei confronti della campagna sui vaccini, un’innovazione pensata per mostrare gratitudine e riconoscimento agli operatori sanitari che hanno lavorato duramente nei momenti più difficili della pandemia. Gli sviluppatori hanno specificato che il pacchetto completo si chiamerà “Vaccini per tutti” ed è un’ulteriore segnale di vicinanza a governi e organizzazioni internazionali nella lotta contro il coronavirus. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLasu. Il popolare social media ha sviluppato un pacchetto di emoticon in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità ponendosi l’obiettivo di sensibilizzare in modo creativo e divertente gli utenti sul tema dei vaccini contro il Covid-19. Gli stickers esprimono i sentimenti di gioia, sollievo e speranza nei confronti dellasui vaccini, un’innovazione pensata per mostrare gratitudine e riconoscimento agli operatori sanitari che hanno lavorato duramente nei momenti più difficili della pandemia. Gli sviluppatori hanno specificato che il pacchetto completo si chiamerà “Vaccini per tutti” ed è un’ulteriore segnale di vicinanza a governi e organizzazioni internazionali nella lotta contro il coronavirus. L'articolo ...

Advertising

AzzolinaLucia : Quando si parla di diritti c’è qualcuno in Parlamento che ha come un tic, si gira sempre dall’altra parte. Lega e F… - SimoneCosimi : Dopo un anno ci chiedono di stare al chiuso e sopportare grottesche restrizioni per giunta piene di scappatoie (mis… - you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che le regioni più avanti nella campagna vaccinale sono il Veneto (76… - CortiMuller : RT @valy_s: Riassunto #EMA: “stiamo vaccinando MLN di persone,sappiamo che vedremo eventi avversi,aggiorniamo il bugiardino” Nulla deve inf… - ConfPiem : RT @Confindustria: Con la firma del protocollo per le vaccinazioni in azienda, le imprese potranno contribuire concretamente e in sicurezza… -

Ultime Notizie dalla rete : campagna vaccinale Bond, l’alto rendimento piace più di tutti Le previsioni di una ripresa economica e i timori di un aumento dell’inflazione pesano sul reddito fisso globale. Le emissioni più rischiose, intanto, proseguono con il passo tenuto nella seconda part ...

Covid Emilia Romagna, oggi 576 contagi e 57 morti: bollettino Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 di oggi, mercoledì 7 aprile, sono state somministrate complessivamente 1.003.754 dosi; sul totale, 320.363 sono seconde dosi, e cioè le ...

Le previsioni di una ripresa economica e i timori di un aumento dell’inflazione pesano sul reddito fisso globale. Le emissioni più rischiose, intanto, proseguono con il passo tenuto nella seconda part ...Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 di oggi, mercoledì 7 aprile, sono state somministrate complessivamente 1.003.754 dosi; sul totale, 320.363 sono seconde dosi, e cioè le ...