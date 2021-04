La cabina del benessere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci avete mai pensato? La stanza da bagno è l’ambiente più frequentato della casa, da tutta la famiglia, a tutte le ore del giorno e della notte. Un tempo veniva occultato agli occhi indiscreti da una porta chiusa: per il disordine, una forma di riservatezza, oppure perché considerato locale di servizio, e dunque poco rappresentativo. Oggi le cose sono cambiate. La sensibilità si è trasformata e la tendenza ha subito un’inversione di marcia. La stanza da bagno non è più semplicemente il luogo dove aprire e chiudere ogni giornata, ma l’unico ambiente della casa veramente intimo: un “rifugio nel rifugio”, dedicato al corpo e alla mente. La stanza da bagno, inoltre, rappresenta qualcosa di più: se la zona living e la cucina hanno un margine di tolleranza del disordine, il bagno non ammette distrazioni. Poiché racconta la nostra intimità, il suo aspetto impeccabile è un’imprescindibile cortesia per gli ospiti, oltre che per noi stessi. Pertanto, è proprio sull’arredo bagno che devono concentrarsi le maggiori attenzioni nel progettare la casa ideale. Il bagno di design non è più una scelta eccentrica, ma una priorità, un’affermazione del proprio stile e della propria personalità. Un tassello fondamentale nella creazione di un ambiente domestico da vivere nella sua totalità. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci avete mai pensato? La stanza da bagno è l’ambiente più frequentato della casa, da tutta la famiglia, a tutte le ore del giorno e della notte. Un tempo veniva occultato agli occhi indiscreti da una porta chiusa: per il disordine, una forma di riservatezza, oppure perché considerato locale di servizio, e dunque poco rappresentativo. Oggi le cose sono cambiate. La sensibilità si è trasformata e la tendenza ha subito un’inversione di marcia. La stanza da bagno non è più semplicemente il luogo dove aprire e chiudere ogni giornata, ma l’unico ambiente della casa veramente intimo: un “rifugio nel rifugio”, dedicato al corpo e alla mente. La stanza da bagno, inoltre, rappresenta qualcosa di più: se la zona living e la cucina hanno un margine di tolleranza del disordine, il bagno non ammette distrazioni. Poiché racconta la nostra intimità, il suo aspetto impeccabile è un’imprescindibile cortesia per gli ospiti, oltre che per noi stessi. Pertanto, è proprio sull’arredo bagno che devono concentrarsi le maggiori attenzioni nel progettare la casa ideale. Il bagno di design non è più una scelta eccentrica, ma una priorità, un’affermazione del proprio stile e della propria personalità. Un tassello fondamentale nella creazione di un ambiente domestico da vivere nella sua totalità.

