Kena Mobile raddoppia la velocità: da 30 si passa a 60Mbps. Ecco le tariffe coinvolteHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) Kena Mobile aumenta la velocità in download di alcune delle sue tariffe Mobile. Dell’incremento della velocità se n’era parlato a fine febbraio 2020, ma all’epoca le indiscrezioni erano state fermate sul nascere da TIM con una categorica smentita. Ora, però, il tutto è diventato ufficiale. Non si parla dei 150 Mbps citati lo scorso anno, ma comunque di un raddoppio della velocità: si passa infatti dai 30 Mbps standard ai 60 Mbps. Le offerte coinvolte in questo aumento sono due: Kena 9,99 e Kena 12,99. La prima offerta ha un costo mensile di 9,99 euro ed è sottoscrivibile solo da chi attiva una nuova SIM e da chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021)aumenta lain download di alcune delle sue. Dell’incremento dellase n’era parlato a fine febbraio 2020, ma all’epoca le indiscrezioni erano state fermate sul nascere da TIM con una categorica smentita. Ora, però, il tutto è diventato ufficiale. Non si parla dei 150 Mbps citati lo scorso anno, ma comunque di un raddoppio della: siinfatti dai 30 Mbps standard ai 60 Mbps. Le offerte coinvolte in questo aumento sono due:9,99 e12,99. La prima offerta ha un costo mensile di 9,99 euro ed è sottoscrivibile solo da chi attiva una nuova SIM e da chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste, ...

