Kate Winslet contro Hollywood. "Gli attori gay sono discriminati" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il diritto alla propria sessualità non è ancora una cosa scontata a Hollywood. Almeno secondo Kate Winslet : l'attrice ha rivelato in un'intervista al Sunday Times : "Non saprei dirti quanti giovani ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il diritto alla propria sessualità non è ancora una cosa scontata a. Almeno secondo: l'attrice ha rivelato in un'intervista al Sunday Times : "Non saprei dirti quanti giovani ...

Ultime Notizie dalla rete : Kate Winslet Kate Winslet contro Hollywood. "Gli attori gay sono discriminati" Il diritto alla propria sessualità non è ancora una cosa scontata a Hollywood. Almeno secondo Kate Winslet : l'attrice ha rivelato in un'intervista al Sunday Times : "Non saprei dirti quanti giovani attori io conosca, qualcuno famoso, qualcun altro agli inizi, e sappia che sono spaventati dal ...

Kate Winslet, conosco attori gay che temono per la loro carriera - Lifestyle Agenzia ANSA

