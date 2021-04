Juventus, Zidane apre al ritorno in bianconero: “è sempre stata importante per me” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Zinedine Zidane apre ad un possibile ritorno alla Juventus, questa volta nel ruolo di allenatore. Il Real Madrid è reduce da una buona prestazione nell’andata dei quarti di finale di Champions League, il successo contro il Liverpool con il risultato di 3-1 ha permesso ai Blancos di avvicinarsi tantissimo alla semifinale. Il grande protagonista è stato Vinicius, al ritorno dovrà mantenere il vantaggio. Anche in Liga spagnola è stata protagonista di un ottimo rendimento, soprattutto nella seconda parte: si giocherà il titolo con Barcellona e Atletico Madrid in un finale che si preannuncia ricco di emozioni. Juventus, la conferma di Pirlo: “sapevo dell’incontro Agnelli-Allegri” Il futuro di Zidane Foto di Juanjo Martin / AnsaZinedine ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Zinedinead un possibilealla, questa volta nel ruolo di allenatore. Il Real Madrid è reduce da una buona prestazione nell’andata dei quarti di finale di Champions League, il successo contro il Liverpool con il risultato di 3-1 ha permesso ai Blancos di avvicinarsi tantissimo alla semifinale. Il grande protagonista è stato Vinicius, aldovrà mantenere il vantaggio. Anche in Liga spagnola èprotagonista di un ottimo rendimento, soprattutto nella seconda parte: si giocherà il titolo con Barcellona e Atletico Madrid in un finale che si preannuncia ricco di emozioni., la conferma di Pirlo: “sapevo dell’incontro Agnelli-Allegri” Il futuro diFoto di Juanjo Martin / AnsaZinedine ...

