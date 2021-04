Juventus | Pirlo reintegra i castigati | stop alla punizione

(Di mercoledì 7 aprile 2021)-Napoli, Andreadirama l’elenco dei convocati per il match di Serie A 2020/2021: in quattro tornano a disposizione. A meno di due ore dal fischio di inizio di-Napoli, Andreaha diramato l’elenco dei convocati per il match valevole per il recupero della terza giornata di Serie A 2020/2021. Dopo le numerose polemiche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Convocati Juve per il Napoli: l'elenco di Andreaper il recupero della 3ª giornata di campionato in programma all'Allianz ...1 Ecco i convocati dellaper la sfida con il Napoli: ok Demiral e Dybala ,deve rinunciare a Bonucci e Bernardeschi (entrambi positivi al Covid). Portieri : Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori : Chiellini, ...L’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi ha parlato a Radio Kiss Kiss ... Rino però ha un carattere forte e capace di affrontare le turbolenze, non come Pirlo. Al Napoli confermerei subito Gattuso ...Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juve ed ex ct della Nazionale. “La partita di stasera è decisiva soprattutto per ...